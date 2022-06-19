زيدان يتمسك بمواصلة رحلته التدريبية رغم استمرار ابتعاده عن الملاعب

المصدر: د ب أ

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قال أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، إنه لا يزال يملك "الشعلة" لمواصلة مسيرته التدريبية، رغم غيابه عن اللعبة لمدة عام بعد رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني.

ورحل زيدان عن ملعب (سانتياجو برنابيو) منهيا ولايته الثانية مع الفريق الملكي في نهاية موسم 2020 / 2021، بعد أن قاده للتتويج ثلاث مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال ولايته الأولى، علما بأنه فاز بـ11 لقبا خلال فترة تواجده مع الريال.

وربطت تقارير إخبارية زيدان منذ ذلك الحين بتولي قيادة عدد من الفرق، بما في ذلك في فرنسا، حيث تصدر قائمة المرشحين لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما يعد خليفة محتمل لديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بعد نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.

ومع تزايد احتمالات تعاقد سان جيرمان مع كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيس الفرنسي، لتولي القيادة الفنية لفريق العاصمة الفرنسية، فإنه يبدو أن زيدان سوف يستمر في الابتعاد عن الساحرة المستديرة.

لكن لاعب منتخب فرنسا السابق، الذي توج بكأس العالم عام 1998، يأمل في العودة إلى منصة التدريب دون الحاجة إلى القفز مباشرة إلى أي وظيفة متاحة.

وصرح زيدان /50 عاما/ لبرنامج (تيليفوت) الفرنسي "أريد أن أكمل. ما زلت أحمل هذه الشعلة. كرة القدم هي شغفي، لكنني سعيد حاليا وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وتطرق زيدان للحديث عن "النطحة" التي قام بها ضد الإيطالي ماركو ماتيراتزي، خلال مباراة المنتخبين في نهائي بطولة كأس العالم بألمانيا عام 2006، والتي تسببت في طرده من ملعب المباراة، التي انتهت بفوز منتخب إيطاليا على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليتوج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

أكد زيدان "لست فخورا بما قمت به، لكنه جزء من رحلتي. حتى في حياة الإنسان ، لا تسير كل الأمور على أكمل وجه".



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