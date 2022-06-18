الفرنسي تشواميني ثاني أغلى لاعب وسط في التاريخ

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح الفرنسي أوريليان تشواميني ثاني أغلى لاعب خط وسط في التاريخ، بعد انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف، ضمن صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون يورو ( 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليوناً كحوافز)، لكنه لم يحطم رقم مواطنه بول بوغبا، الذي ما زال يتصدر قائمة أغلى لاعبي الوسط بـ105 ملايين يورو، وفيما يلي أغلى 10 لاعبي خط وسط في تاريخ كرة القدم.

1-بول بوغبا: 105 ملايين يورو

في نهاية يورو 2016، عاد بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد، الذي تركه قبل أربع سنوات، كان النجم الفرنسي، البالغ حينها 23 عاماً، أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة، ما دفع النادي الانجليزي لإعادته إلى صفوفه مقابل 105 ملايين يورو (116 ملايين دولار)، جعلته أغلى لاعب وسط في تاريخ كرة القدم.

بعد 6 سنوات أعلن مانشستر يونايتد أن بول بوغبا سيغادر النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الحالي، بعدما أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

2- أوريليان تشواميني: 100 مليون يورو

في الوقت الحالي يعدّ انتقال الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو إلى ريال مدريد «صفقة الصيف»، وبعد إصابته بخيبة أمل، بسبب فشل صفقة كيليان مبابي، عاد ريال مدريد إلى نجم آخر في الدوري الفرنسي.

وسيحصل موناكو على مبلغ 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة بالإضافة إلى 20 مليوناً كحوافز بحسب إذاعة «أر أم سي» الفرنسية وصحيفة «ماركا» الإسبانية وموقع «ذي اثلتيك» الإنجليزي، على أن تذهب نسبة 10 في المئة من هذه الصفقة إلى نادي بوردو بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين.

3-فرينكي دي يونغ: 86 مليون يورو

نجح باريس سان جيرمان في الفوز بصفقتي نيمار وليونيل ميسي من برشلونة، لكن نادي العاصمة الفرنسية لم يكن الطرف الفائز دائماً في مواجهته مع الكاتالونيين، ففي عام 2019 خرج برشلونة منتصراً من السباق على ضم فرنكي دي يونج موهبة أياكس أمستردام الواعدة مقابل 86 مليون يورو.

4- كيفن دي بروين: 75 مليون يورو

انتقل البلجيكي كيفن دي بروين في 2015 من نادي فولفسبورغ الألماني إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الألماني بلغت حينها 75 مليون يورو (85 مليون دولار).

أصبح دي بروين أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم مع السيتي، وفاز بشكل خاص بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5-آرثر: 72 مليون يورو

في صيف 2020، أعلن نادي برشلونة عن انتقال نجمه البرازيلي آرثر ميلو إلى صفوف نادي يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو، فيما كان ميراليم بيانيتش قد ذهب في الاتجاه الآخر مقابل 60 مليون يورو.

كافح لاعب خط الوسط البرازيلي لتأكيد الآمال المعلقة عليه، منذ وصوله إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه لم يثبت وجوده مطلقاً (35 مشاركة في موسمين).

6-رودري: 70 مليون يورو

نظراً لكونه «سيرجيو بوسكيتس الجديد» في المنتخب الإسباني، خطف لاعب خط الوسط رودريغو هرنانديز الشهير بـ «رودري» أنظار مواطنه بيب جوارديولا، الذي وضعه نصب عينيه في يوليو 2019 واضطر مانشستر سيتي إلى دفع 70 مليون يورو من بند تحرير اللاعب لناديه السابق أتلتيكو مدريد. في إنجلترا، أصبح رودري جزءاً أساسياً من نظام جوارديولا في ثلاثة مواسم، لعب بالفعل أكثر من 100 مباراة في البريمرليغ.

7- ميراليم بيانيتش: 60 مليون يورو

كان البوسني ميراليم بيانيتش جزءاً من صفقة انتقال آرثر من برشلونة إلى يوفنتوس، لكن يبدو أنه لم يكن يستحق، بالنظر إلى عمره (30 عاماً في ذلك الوقت)، 60 مليون يورو التي استثمرها النادي الكاتالوني خاصة أن موسمه لم يكن في مستوى التطلعات، بعد عام واحد فقط من الاستقرار في كاتالونيا، تمت إعارته إلى بشيكتاش لموسم 2021-2022

8- نابي كايتا: 60 مليون يورو

كان ليفربول ذكياً في عملية انتقال لاعب لايبزيغ السابق، حيث أنهى النادي الإنجليزي العملية قبل عام من مغادرته ألمانيا، في نهاية صيف عام 2017، تم التعاقد مع الغيني مقابل 60 مليون يورو، لكن مشجعي لايبزيغ تمكنوا من الاستمتاع بخط وسطهم لموسم آخر، بعد أربع سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فشل نابي كيتا في إثبات وجوده في ليفربول، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإصابات التي أبعدته عن الملاعب بشكل منتظم.

9- تانجوي ندومبيلي: 60 مليون يورو

انضم لاعب الوسط الفرنسي إلى توتنهام قادماً من ليون في عام 2019 في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو. جذب ندومبيلي، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً اهتمام مسؤولي توتنهام لجعله الصفقة القياسية الأولى في النادي، وذلك بعدما قدم موسماً قوياً في الدوري الفرنسي (2019/2018)، حيث أكمل 63 مراوغة من أصل 92 محاولة بنسبة نجاح بلغت 68 في المئة، وذلك أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الـ5 الأوروبية الكبرى.

لم يستطع ندومبيلي إظهار إمكاناته الحقيقية، التي قدمها في الدوري الفرنسي مع توتنهام، مكتفياً بتسجيله تسعة أهداف وتقديمه تسع تمريرات حاسمة في 86 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات، ما دفع توتنهام لإعارته إلى ناديه السابق (ليون) في يناير الماضي.

10-فريد: 60 مليون يورو

انتقل لاعب الوسط الدولي البرازيلي فريد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يونيو 2018 مقابل 60 مليون يورو، قادماً من شاختار دانييتسك الأوكراني بموجب عقد لخمسة أعوام.

حتى لو ضمن لنفسه مكاناً في خط وسط مانشستر يونايتد، فإن فريد لم يلب تماماً التوقعات التي علقت عليه، والثمن الذي وضع من أجله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز