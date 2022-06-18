أنس جابر إلى نهائي دورة برلين
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واصلت التونسية أنس جابر، المصنفة 4 عالميا، تألقها بوصولها إلى نهائي دورة برلين على الملاعب العشبية وذلك على حساب الأمريكية كوكو غوف المصنفة 13 بتغلبها عليها في نصف النهائي 7-6و 6-2
وتلتقي أنس جابر في المباراة النهائية (غدا) السويسرية بليندا بنشيتش التي حسمت تأهلها أمام اليونانية ماريا ساكاري بنتيجة 6-7 و6-4 و6-4.
وبوصولها إلى نهائي برلين، نجحت النجمة التونسية في بلوغ النهائي الثالث خلال أقل من شهرين، بعدما توجت بلقب بطولة مدريد ثم وصولها إلى نهائي بطولة روما مايو الماضي.
#أنس_جابر إلى نهائي دورة #برلين#البيان_الرياضيhttps://t.co/Izf2dIqNCH pic.twitter.com/VhLMJ0Kwil— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 18, 2022