أنس جابر إلى نهائي دورة برلين

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
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واصلت التونسية أنس جابر، المصنفة 4 عالميا، تألقها بوصولها إلى نهائي دورة برلين على الملاعب العشبية وذلك على حساب الأمريكية كوكو غوف المصنفة 13 بتغلبها عليها في نصف النهائي 7-6و 6-2

وتلتقي أنس جابر في المباراة النهائية (غدا) السويسرية بليندا بنشيتش التي حسمت تأهلها أمام اليونانية ماريا ساكاري بنتيجة 6-7  و6-4 و6-4.

وبوصولها إلى نهائي برلين، نجحت النجمة التونسية في بلوغ النهائي الثالث خلال أقل من شهرين، بعدما توجت بلقب بطولة مدريد ثم وصولها إلى نهائي بطولة روما مايو الماضي.

كلمات دالة:
  • التونسية انس جابر
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