مقابل 40 مليون يورو..البرتغالي فيتينيا يقترب من سان جرمان

المصدر: أ ف ب

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اقترب لاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي فيتينيا من التعاقد مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، بحسب ما ذكرت السبت تقارير صحافية برتغالية وفرنسية.

وتوصل الناديان الى اتفاق الجمعة، وسيكون سان جرمان قادراً على الاستفادة من خدمات فيتينيا مقابل 40 مليون يورو، اي ما يوازي قيمة البند الجزائي في عقده، بحسب "ريكورد" و"آ بولا" و"أو جوغو"، فيما تحدثت "لو باريزيان" الفرنسية عن صفقة بقيمة 30 مليون يورو.

وبحسب الصحف البرتغالية المتخصصة، سيوقع اللاعب البالغ 22 عاماً عقداً لخمس سنوات مع النادي الباريسي.

ويُعدّ فيتور ماتشادو فيريرا "فيتينيا" من ابناء مركز التكوين في بورتو، وقد أعير الى ولفرهامبتون الإنجليزي في موسم 2020-2021.

عاد الى فريق "التنين" في الموسم المنصرم، وفرض نفسه في الوسط حيث خاض 47 مباراة سجل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وتحت اشراف المدرب سيرجيو كونسيساو، احرز ثنائية الدوري-الكأس في البرتغال، ما فتح له باب المنتخب في مارس الماضي.

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