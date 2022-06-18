غريليش يصطحب 8 من أصدقاءه إلى لاس فيغاس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أصطحب نجم إنجلترا جاك غريليش، ثمانية أصدقاء إلى لاس فيغاس لقضاء عطلة مليئة بالحيوية.

وأقام غريليش (26 عامًا)، في جناح فندقي ضخم، مكتمل بشرفة داخلية، لكي يستمتع مع اصدقاءه بشروق الشمس.

وأظهرت صوراً أخرى الفتيان، وهم يرقصون في حافلة للحفلات يقودها سائق، ويستمتعون بحفلة في المسبح.

وقال مصدر لصحيفة «ذا صن»: «إنها فوضى، لكنها ممتعة. يمكن لجاك الاسترخاء مع أصدقائه الذين يثق بهم ويعشقونه، والمجموعة تقضي وقتًا ممتعًا في حياتهم، وما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟»

وقال جاك سابقًا: «أنا أغلى لاعب بريطاني، ولكني أيضًا جاك من سوليهول الذي يعرفه أصدقائي وعائلتي».

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