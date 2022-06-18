«ذا روك» يفاجئ ابنة عمه بمنزل جديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاجئ الممثل والمصارع الشهير دوين دوغلاس جونسون المعروف باسم «ذا روك»، ابنة عمه تامينا، بمنزل جديد، وظهر معها في فيديو، وهي تبكي من الفرح بينما قادها «ذا روك»، عبر الباب، وقال لها: «مرحبًا بك في منزلك الجديد».

وأصبح «ذا روك»، أيقونة المصارعة ونجم هوليوود بعمر 50 عاماً، بينما لا تزال تامينا 44 عامًا، وفي لفتة مؤثرة، نشر رد فعلها على حسابه على «انستغرام، وهو يغطي عينيها بيده قبل أن يقول لها:»نحن نحبك كثيرًا، وفخورون جدًا بك، ومرحبًا بك في منزلك الجديد«.

ثم غطت تامينا، والتي تستعد لبدء مشوارها كمصارعة محترفة، فمها بدهشة قبل أن تغلب عليها العاطفة، وابتسم»ذا روك«، بينما احتضنته تامينا داخل العقار الفاخر، وقال الممثل الشهير:»من الصعب شرح هذه المشاعر لنا جميعًا، لأنني قدت تامينا، من خلال بابها الجديد، وشعرت بالرضا، لقد عرفت ابنة عمي منذ أن كنا أطفالًا صغارًا نشأنا معًا«.

وأضاف:»هذه الفتاة مرت ببعض الأوقات الصعبة، ولكن بغض النظر عن الحياة التي مرت بها، كانت مصممة دائمًا على كسر الحلقة وتصبح مثالًا قويًا وملهمًا لأم عزباء لأعظم مصدر إلهام لابنتيها ميلانيتا وماليتا«.

وتابع المصارع الشهير في منشوره على»انستغرام«، ونشرته»ذا صن«:»من الصعب جدًا أن نجعل تامينا مصارعة محترفة، ولكنها مثل العديد من النساء الرائعات في مصارعة المحترفين، وستكسب احترامها في مصارعة المحترفين، وتأكد من أن الأوقات الصعبة التي مرت بها كانت دائمًا سببها للعمل بجد وعدم السماح لها أبدًا لقد أصبح عذرًا على الاستسلام".

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