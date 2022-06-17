أسطورة باراغواي السابق يعلن ترشحه للرئاسة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر حارس مرمى باراغواي السابق وأحد أساطير كرة القدم خوسيه لويس تشيلافيرت، دخول سباق انتخابات الرئاسة بجمهورية باراغواي.

وأعلن تشيلافيرت في بيان رسمي قراره بالترشح لمنصب رئاسة باراغواي في الانتخابات التي ستقام العام المقبل 2023، حيث قال في بيانه: "بعد التفكير والشعور بالمسؤولية لبناء باراغواي أفضل، قررت الترشح لمنصب رئيس الدولة".

ونشر تشيلافيرت مقطع فيديو له، أثناء ترحيبه بالمواطنين في شوارع بلاده، مؤكداً أن شعاره في الانتخابات سيكون «فخور بكوني من باراغواي».

ويعتبر تشيلافيرت واحد من أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، حيث صُنف ضمن أكثر الحراس في العالم تسجيلاً للأهداف، إذ سجل 67 هدفاً خلال 800 مباراة خاضها في مسيرته، بالإضافة إلى أنه كان يتميز بتسديد الركلات الثابتة.

وكان النجم الليبيري السابق جورج ويا، ترشح لمنصب الرئاسة في بلاده، وأصبح رئيساً لليبيريا عام 2018.

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