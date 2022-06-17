إسبانيا تحدد ملاعب كأس العالم 2030

المصدر: البيان

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حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الملاعب التي يمكنها استضافة المباراة الافتتاحية أو النهائية لبطولة كأس العالم 2030، التي تسعى إسبانيا لاستضافة منافساتها بملف مشترك مع البرتغال، بعد نجاح الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفوز بتنظيم مونديال 2026 بملف مشترك.

وبحسب صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني وضع فقط ملعبي كامب نو الخاص بنادي برشلونة، وسانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، لاستضافة إحدى مباراتي الافتتاح أو النهائي.

وأوضحت الصحيفة أنه يتعين على الملعب الذي يستضيف مباراة الافتتاح أو النهائي أن تكون مدرجاته تتجاوز 80 ألف مقعد، وهو ما ينطبق فقط على ملعبي كامب نو وسانتياغو برنابيو في إسبانيا.

وأكدت الصحيفة، أن ملاعب نصف نهائي مونديال 2030 يجب أن يتوافر بها 60 ألف مقعد على الأقل، وهو ما يتوافر في ملاعب ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، وبينيتو فيامارين الخاص بريال بيتيس، ولويس كومبانيس الأولمبي الخاص بإسبانيول، فيما يمكن لملاعب لا كارتوخا، وميستايا، وسان ماميس، ورامون سانشيز بيزخوان، وكورنيلا البرات، استضافة مباريات دور المجموعات من البطولة العالمية.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في دولة قطر حيث تنطلق منافساتها نوفمبر المقبل وتستمر حتى ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخباً، بينما ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

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