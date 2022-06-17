"كاف" يتجه لسحب كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا

المصدر: وكالات

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يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لسحب حق استضافة نسخة العام 2025 لكأس الأمم الإفريقية من غينيا، وفقا لتقارير إعلامية، وذلك بسبب تأخر تحضيرات غينيا في الاستعداد للبطولة وبطء العمل في بناء الملاعب الرياضية، رغم مرور 5 سنوات على منحها حق الاستضافة.

ومن المرتقب أن يجتمع المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، خلال الأيام المقبلة، لدراسة تقرير وفده إلى غينيا.

وترجح أغلب التقارير أن يتم سحب الاستضافة من غينيا، أو دخول دولة مجاورة في تنظيم مشترك مع غينيا.

وتشير بعض التقارير إلى أن موريتانيا قد تكون أبرز الدول المرشحة لاستضافة البطولة في حال سحبها من غينيا، وذلك بعدما انفصلت عنها السنغال بشأن استضافة نسخة العام 2027 من البطولة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات نسخة العام 2023 من بطولة كأس أمم إفريقيا ستقام في كوت ديفوار.

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