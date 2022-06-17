ريال مدريد يقرر الاستغناء عن 7 لاعبين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر مسؤولو ريال مدريد، على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب إذاعة " كادينا كوبي" الإسبانية، فإن إدارة الريال قررت الاستغناء عن سبعة لاعبين، مع تجديد عقود بعض اللاعبين المقرر استمرارهم بين صفوف النادي الملكي.

وكشفت الإذاعة عن قائمة اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي، وهم أندريه لونين، خيسوس فاييخو، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، ماركو أسينسيو، فيرلاند ميندي، داني سيبايوس، من خلال الاستغناء عنهم بشكل نهائي، أو على سبيل الإعارة.

وأكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه لا يعتقد أن يبرم ناديه تعاقدات جديدة بعد حسم صفقة أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو الفرنسي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فترة الانتقالات مازالت طويلة، ومن الممكن أن تحدث أي تغيرات جديدة.

ويتبقى مقعد واحد فقط في قائمة ريال مدريد خلال الوقت الحالي، بعدما غادر الثلاثي جاريث بيل، وإيسكو، ومارسيلو، وتم التعاقد مع أنطونيو روديغر وتشواميني، مع العودة المنتظرة لألفارو أودريوزولا، وبورخا مايورال.

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