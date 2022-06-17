بايرن ميونخ يضاعف عرضه لحسم صفقة ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، آخر المستجدات الخاصة بصفقة انتقال الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، إلى صفوف بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن بايرن ميونخ سيقدم عرضاً جديداً لليفربول، بقيمة 50 مليون يورو من أجل الحصول على ماني.

وأشارت الشبكة في تقرير لها صباح اليوم الجمعة، إلى أن بايرن ميونخ لديه اتفاق مبدئي بالفعل مع ماني، مشيرة إلى أن البافاري يأمل في إتمام اتفاقه مع ليفربول.

وطلب ماني الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في صيف 2023، الرحيل عن وصيف الدوري الإنجليزي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وقدم بايرن ميونخ من قبل عرضين لليفربول بشأن ضم ماني، جاء الأول مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، والثاني بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، ولكن الريدز رفض العرضين بسبب ضعف المقابل المادي، ووصف مسؤولو النادي الإنجليزي عروض البايرن بالمُضحكة.

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