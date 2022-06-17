"فيفا" يعلن عن فيلم وثائقي يستعرض مسيرة محمد صلاح الكروية

المصدر: البيان

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احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برحلة إنجازات النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده الـ30 الذي أتمه الأربعاء الماضي.

وأعلن "فيفا" وفقا لروسيا اليوم عن فيلم وئائقي يستعرض مسيرة صلاح الكروية بداية من نجريج القرية الصغيرة بمركز بسيون في محافظة الغربية في مصر وصولا إلى العالمية.

وجاء الفيلم تحت عنوان "مو.. رمز عالمي"، ورصد رحلة محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات.

إضافة إلى لقطات من قرية نجريج ومقابلات مع عدد من جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو، والكاتب مارك مانسون، ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.

وولد صلاح، يوم 15 يونيو عام 1992، في قرية نجريج المصرية.

وبدأ "مو" مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول منذ عام 2017 وحتى الآن.

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