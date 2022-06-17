نجم ريال مدريد: محمد صلاح ساعدنا على التتويج بدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف رودريغو غوس نجم نادي ريال مدريد، عن سبب تفوق فريقه على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم بينهما مايو الماضي.

وقال رودريغو في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" العالمية بنسختها البرازيلية: "تصريحات محمد صلاح كانت دافعاً إضافياً لنا أمام ليفربول، وساعدتنا على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "عندما يستفزك لاعب ما، فأنت وقتها تريد الفوز فقط حتى تسخر منه، في التدريبات كنا نقول هيا صلاح، تعالى يا صلاح، كان أمراً مُحفزاً لنا".

وواصل: "بعد نهاية المباراة مررنا بلاعبي ليفربول في الممر الشرفي، كان صلاح حزيناً، وقال له لوكا مودريتش (حاول مرة أخرى في المرة المقبلة)".

وأتم: "مودريتش لم يكن يستفز صلاح من أجل الشر، بل يثير التنافس لكي يتحسّن بعد ذلك".

وكان محمد صلاح أطلق تصريحات أكثر من مرة قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال، أكد خلالها أنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في النهائي الماضي، للأخذ بالثأر من الميرنغي، بعدما توج الأخير باللقب على حساب ليفربول عام 2018.

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