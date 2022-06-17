تحديد موعد الإعلان عن مصير دوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

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تحدث رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عن دوري السوبر الأوروبي الذي حاول إطلاقه مع 11 نادياً آخر من نخبة الأندية الأوروبية، قبل أن يلقى معارضة شديدة من اتحادات هذه الدول وأنصارها والاتحاد القاري للعبة «يويفا».

وقال بيريز في تصريحات لقناة "ميجا" الإسبانية: "الدوري الأوروبي لا يزال حياً بانتظار قرار من محكمة العدل الأوروبية".

وتابع: "المحكمة ستنظر القضية بين الاتحاد الأوروبي ومروجي هذه البطولة، يومي 11 و12 يوليو المقبل".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أعلن مايو الماضي، أن مسابقة دوري السوبر انتهت على الأقل على مدى العشرين عاما المقبلة.

وأعلنت تسعة أندية تخليها عن مشروع دوري السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، ولم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الإجراءات التأديبية ليويفا ضد الأندية الثلاثة بسبب قرار لمحكمة إسبانية اعتبرت أن هذه الإجراءات باطلة، قبل أن يرفع القضاء الإسباني الشهر الماضي الحظر عن مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الإجراءات سارية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقال تشيفيرين: "يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية".

وأضاف: "الأندية (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس) لديها الحق في خوض مسابقات خاصة بها، لكن بطبيعة الحال وبحسب قوانينا إذا خاضت مسابقة أخرى فإنها لن تستطيع المشاركة في مسابقتنا".

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