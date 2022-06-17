ريال مدريد: مبابي تعرض لضغوطات سياسية من أجل البقاء مع باريس

المصدر: وكالات

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أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، واجه ضغوطات سياسية لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال بيريز في تصريحات لقناة "ميجا" الإسبانية: "لطالما اعتبر مبابي أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوماً تقريباً من اتخاذ قراره، انقلب الوضع تماماً بسبب الضغوطات السياسية التي تعرض لها".

وأضاف: "هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه، عندما نجد أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل، أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".

وتابع: "هنا في إسبانيا، من الصعب تفهم أن يقوم ملك إسبانيا بالاتصال بأحد الأندية، إنه أمر من الصعب جداً فهمه، ثمة دولتان (قطر وفرنسا) تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وأنا أفهم هذا الأمر بهذا الشكل وإلا فإن الأمر مستحيل".

وأكمل: "منذ تواجدي في منصبي، لم يقم أي رئيس جمهورية بالاتصال بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام، لا أعتقد أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي الأندية في فرنسا".

وعن إمكانية ضمه مستقبلاً: "ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرفه ليس مبابي الحالي، لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل".

وكان ماكرون رئيس فرنسا تواصل شخصياً مع مبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر النصائح الجيدة من الرئيس الفرنسي.

وتقدم ريال مدريد بعرض خيالي لضم مبابي، لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه وأقنعه بالبقاء في اللحظات الأخيرة.

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