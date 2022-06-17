تراجع كبير في القيمة السوقية للاعبي مانشستر يونايتد

المصدر: وام

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دفع مانشستر يونايتد الثمن غاليا بعد المسيرة التي قدمها في الموسم المنقضي، وتراجعت القيمة السوقية لفريقه بشكل كبير طبقا للتقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت العالمي" لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية.

وقاد مانشستر يونايتد موجة تراجع كبيرة في القيم السوقية لفرق الدوري الإنجليزي في هذه النسخة من التقييم، وكانت أندية القمة في المسابقة بين الخاسرين في هذا التقييم ولم يفلت منها سوى أرسنال وتوتنهام و حققا ارتفاعا نسبيا في القيمة السوقية.

وتراجعت القيمة السوقية لمانشستر يونايتد من 774.25 مليون يورو إلى 713.55 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 7.8 %.

ويحتل مانشستر يونايتد، الذي فقد فريقه 60.7 مليون يور من قيمته السوقية، المركز الرابع بين أعلى القيم السوقية لفرق الدوري الإنجليزي حيث يأتي خلف مانشستر سيتي المتصدر وليفربول وتشيلسي علما بأن الفرق الثلاثة أيضا شهدت تراجعا قي قيمتها السوقية ولكن بنسب أقل.

وعلى المستوى العالمي، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع خلف بايرن ميونخ وريال مدريد.

ويأتي هذا التراجع في القيمة السوقية لفريق مانشستر يونايتد بسبب انخفاض القيمة السوقية لعدد من لاعبيه بعد موسم باهت مثل ماركوس راشفورد وجادون سانشو.

وفي المقابل، يرجع الانخفاض في القيمة السوقية لفرق أخرى مثل مانشستر سيتي وليفربول إلى تقدم سن بعض اللاعبين البارزين في هذه الفرق مثل محمد صلاح وساديو ماني وكيفن دي بروين ما أدى بالطبع إلى انخفاض في قيمتهم السوقية رغم الموسم الرائع للفريقين ولاعبيهم.

أما بالنسبة لفريق تشيلسي فيأتي التراجع وسط انخفاض جديد في القيمة السوقية للاعبه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، الذي تعاقد معه النادي قبل 10 أشهر فقط مقابل 113 مليون يورو لكنه فقد حتى الآن 43 مليونا من هذا المبلغ لتصل قيمته السوقية إلى 70 مليون يورو.

ومن بين 13 فريقا في الدوري الإنجليزي تراجعت قيمتهم في هذا التقييم الجديد، كان بيرنلي صاحب أكبر نسبة خسارة حيث تراجعت قيمته السوقية من 143.03 إلى 127.40 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 10.9 %.

ومن بين الأندية السبعة التي حققت فرقها ارتفاعا في القيمة السوقية، كان برينتفورد هو أكثر الرابحين حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 12.9 % /من 236.90 مليون يورو إلى 267.50 مليون يورو/ .

وبلغ إجمالي الانخفاض في القيمة السوقية لفرق الدوري الإنجليزي 180 مليون يورو بنسبة 2.1 % حيث تراجعت القيمة السوقية لفرق المسابقة مجتمعة من 8.79 مليار يورو إلى 8.61 مليار يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، فقد كل من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام 10 ملايين يورو من القيمة السوقية لكنهما احتفظا بالصدارة في قائمة أعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية برصيد 90 مليون يورو لكل منهما ، ويقتسم معهما المركز الأول اللاعب فيل فودين نجم مانشستر سيتي والذي احتفظ بقيمته السوقية دون تغيير.

وبتراجع قيمة صلاح وكين ، أصبحت قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية على المستوى العالمي تضم 3 لاعبين فقط قيمة كل منهم 100 مليون يورو أو أكثر وهم الفرنسي كيليان مبابي /باريس سان جيرمان الفرنسي/ برصيد 160 مليون يورو والنرويجي إيرلنج هالاند المنقل حديثا لمانشستر سيتي لكنه لم يدرج حتى الآن في التقييم الجديد بالدوري الإنجليزي ، وتبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو ، والبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني /100 مليون يورو/ .

وكان صلاح وكين من بين مجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين في المسابقة الذين فقدوا نسبة من قيمتهم السوقية في التقييم الجديد فيما كان الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول أكثر الرابحين في التقييم الجديد.

وكان ليفربول تعاقد مع دياز في يناير الماضي مقابل 47 مليون يورو لبورتو البرتغالي. وبعد تألق اللاعب في صفوف ليفربول، ارتفعت قيمته السوقية مرتين كانت أحدثهما وأبرزهما في التقييم الحالي بمقدار 20 مليون يورو لترتفع قيمته السوقية إلى 65 مليون يورو ويصبح ضمن أعلى 20 لاعبا في الدوري الإنجليزي من حيث القيمة السوقية.

ويأتي خلف صلاح وكين وفودين في القائمة كل من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي حيث تراجعت قيمة كل منهما إلى 85 مليون يورو ويليهما كل من ديكلان رايس لاعب ويستهام ورودري /مانشستر سيتي/ وبرناردو سيلفا /مانشستر سيتي/ الذين ارتفعت قيمة كل منهم إلى 80 مليون يورو بالتساوي مع ترينت ألكسندر أرنولد الذي احتفظ بقيمته السوقية كما هي.

ورغم فوزه مناصفة مع صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي تراجعت قيمة الكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام إلى 75 مليون يورو ليحتل المركز العاشر في القائمة.

وشهدت قيمة لوكاكو تراجعا جديدا لتصل إلى 70 مليون يورو بالتساوي مع أكثر من لاعب من بينهم ساديو ماني الذي خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية وهو نفس القدر الذي خسره جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي من قيمته السوقية.

وينتظر أن يعوض الدوري الإنجليزي قدرا من هذه الخسائر في القيمة السوقية في التقييمات التالية من خلال إضافة الصفقات الجديدة وأبرزها هالاند والأوروجوياني داروين نونيز المنتقل حديثا لليفربول.

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