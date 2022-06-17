مان سيتي يبدأ رحلة «الهاتريك» 7 أغسطس

المصدر: لندن - وكالات

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يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» بمواجهة مضيفه ويست هام يونايتد في ضربة البداية 7 أغسطس المقبل، وهي الخطوة الأولى في رحلة «السماوي» نحو حلمه الجديد بإحراز لقب البطولة للمرة الثالثة توالياً، ليحقق «الهاتريك»، وحقق مان سيتي اللقب في الموسمين الماضيين.

ويقام ديربي مدينة مانشستر، بين مانشستر سيتي، وجاره يونايتد يومي 1 أكتوبر المقبل و 14 يناير 2023 «ذهاباً وإياباً» فيما يلعب مانشستر سيتي وليفربول، يومي 15 أكتوبر المقبل ،و15 أبريل 2023 «ذهاباً وإياباً».

وفي المقابل يحل ليفربول الوصيف، ضيفاً على فولهام العائد لدوري الأضواء، 6 أغسطس وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة مبكرة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الثالثة، فيما يحل ليفربول ضيفاً على تشيلسي في الجولة الثامنة. وستقام مباراة واحدة في ضربة بداية الدوري وتجمع ارسنال وكريستال بالاس يوم 5 أغسطس.

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