ميسي يعود إلى برشلونة

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم سان جيرمان، إلى برشلونة، وظهر مع عائلته في المدينة التي عاش فيها أكثر من 20 عاماً مدافعاً عن ألوان النادي الكاتالوني. جاءت زيارة ميسي لقضاء عطلة صيفية في برشلونة، المدينة التي شهدت نجوميته، وحب الجماهير للمساته وإبداعاته في الملعب. واستقبله عدد كبير من مشجعي برشلونة، وتوقف النجم الأرجنتيني في المطارلالتقاط الصوروالتوقيع للجماهير، بينما كانت الزوجة أنتونيلا وأطفالهما يسيرون عبر طوابيرالمشجعين.

ويبدو أن عشق المدينة الإسبانية وجمهورها مازال يسري في دماء ميسي رغم مرور 10 أشهر على مغادرته نادي برشلونة الذي لم يتمكن من التجديد له. وسجل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، 6 أهداف فقط مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

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