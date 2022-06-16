دي تشيليو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2025

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي يوفنتوس رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس أن ظهيره ماتيا دي تشيليو مدد عقده مع الفريق حتى عام 2025.

وخاض دي تشيليو 29 مباراة في صفوف فريق "السيدة العجوز" الموسم الماضي في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة الى ليون الفرنسي.

وكان دي تشيليو انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2017 واحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة.

وانهى يوفنتوس الدوري المحلي في المركز الرابع الموسم الماضي وفشل في احراز اي لقب للمرة الاولى منذ عام 2010.

وخاض دي تشيليو ايضا 40 مباراة دولية في صفوف منتخب ايطاليا.

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