ماني يحوّل ملعب قريته من الطين إلى العشب (فيديو)

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار ساديو ماني نجم نادي ليفربول الانجليزي، قضاء إجازته الصيفية في قرية «بامبالي» السنغالية مسقط رأسه بين عائلته.

واستثمر ماني فترة تواجده في قريته لتنظيم مباراة احتفالية بمشاركة نجوم الكرة السنغالية يتقدمهم الحاج ضيوف وبابيس ديمبا سيسي ومباي دياني وسط حضور غفير لسكان القرية، وأقيمت المباراة في أجواء ماطرة وملعب موحل بالطين وهو الملعب الذي نشأ به أفضل هداف للمنتخب السنغالي.

ونشر ماني مقطع فيديو أثناء اللعب في هذه الظروف الصعبة التي تعود عليها في طفولته، معلقاً: «العودة إلى المنبع، مباراة احتفالية في ملعب بامبالي، حيث بدأ كل شيء».

وعقب المباراة أعلن ساديو ماني عن تشييد ملعب بعشب اصطناعي، وقال: «أخبروني (أصدقاؤه) أن الوقت قد حان لتغيير الملعب، سأبدأ العمل وفي غضون 5 إلى 6 أشهر سيكون للملعب عشب اصطناعي، آمل أن يرافقني شركائي».

وأضاف: كل ما أفعله هو من أجل السنغال، إنه بالتأكيد في بامبالي، لكن علينا دائمًا أن نبدأ من مكان ما.

واشتهر ساديو ماني بتواضعه، حيث قام بالعديد من الأعمال الخيرية في قريته التي ولد فيها، كبناء مستشفى ومدرسة ثانوية وتبرع بالمال لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت المباراة الاحتفالية في وقت يقترب فيها ماني من الرحيل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ، وسط تقارير تشير إلى اتفاق اللاعب مع النادي الألماني للانتقال إلى صفوفه لمدة 3 سنوات.

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