ما تأثير صفقة نونيز وخروج ماني على تجديد عقد صلاح؟

المصدر: وكالات

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ما زالت أزمة تجديد النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر، وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي تشغل بال محبي اللاعب الكبير وعشاق الريدز، خاصة مع تقارير خروج السنغالي ساديو ماني للانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني.



فقد أكدت تقارير إنجليزية، الأربعاء، أن صفقة تجديد التعاقد مع الدولي المصري مع ناديه يجب حلها عاجلا وليس آجلا بعد وصول اللاعب داروين نونيز من بنفكيا إلى ملعب أنفيلد.

وأوضحت أن ليفربول أمامه أولوية جديدة بعد إيجاد البديل المثالي للسنغالي ساديو ماني، الذي يقترب من الانضمام إلى فريق بايرن ميونخ، في داروين نونيز، ألا وهي عقد محمد صلاح الذي يدخل في عامه الأخير من عقده.

وأشارت إلى أن موافقة الريدز على مغادرة ساديو ماني الذي كان يبحث عن حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في النادي، قد ترسل تحذيرا لوكيل اللاعب محمد صلاح بأن ليفربول مستعد للسماح بخروج اللاعبين خاصة أن منح صلاح صفقة جديدة لجعله إلى حد بعيد اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق سيشكل سابقة خطيرة بين فريق يضم لاعبين عالميين.

وتابعت أنه على أي حال، الوضوح أفضل من عدم اليقين، مهما كانت النتيجة خاصة أن صلاح سوف يدخل السنة الأخيرة من عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، وإذا لم يتم اتخاذ قرار، فإن النسيان سيحيط بسرعة بالنادي والجناح.

وأشاد موقع ليفربول بصلاح قائلا: "صلاح قام بكل ما في وسعه مع ليفربول، وحقق عددا كبيرا من الجوائز الفردية التي جعلته أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي، يعتبر اللاعب المصري مناسبًا تمامًا لنظام يورغن كلوب، خسارته ستكون محزنة للجماهير والنادي."

وينتهي عقد الدولي المصري، في يونيو 2023 ولم يتم الاتفاق حاليا على بنود تجديد التعاقد بسبب أمور مادية بينهما.

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