داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الظهير البرازيلي الدولي المخضرم داني ألفيش رحيله عن نادي برشلونة الاسباني للمرة الثانية بعد عودته اليه العام الماضي.

وكان الفيش (39 عاما) عاد للدفاع عن الوان النادي الكاتالوني في نوفمبر الماضي بطلب من المدرب تشافي بعقد قصير الامد حتى نهاية الموسم الماضي.

وكشف الفيش بأنه لن يجدد عقده لموسم اضافي وقال على حسابه على انستاغرام "أود توجيه الشكر الى جميع العاملين في النادي للفرصة التي منحنوني اياها للعودة الى هذا النادي وارتداء فانيلته مجددا، لا تدرون مدى سعادتي".

وخاض الفيش 408 مباراة في صفوف برشلونة على فترتين كانت الاولى من 2008 الى 2016 عندما عاش الفريق حقبة ذهبية باحرازه لقب الدوري الاسباني 6 مرات ودوري ابطال اوروبا 3 مرات وكأس اسبانيا 4 مرات.

ولا يزال الفيش يدافع عن الوان منتخب البرازيل وخاض المباراتين الوديتين الاخيرتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي ومن المتوقع ان يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

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