تأهل السعودية وأوزبكستان لنهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية

المصدر: وام

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تأهل منتخبا السعودية وأوزبكستان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية /تحت 23 عاما/ لكرة القدم بفوز الأول على نظيره الأسترالي 2-0 والثاني على نظيره الياباني بنفس النتيجة اليوم في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في أوزبكستان.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة النهائية للمرة الثالثة في النسخ الخمس التي أقيمت من البطولة حتى الآن حيث سبق له الخسارة أمام العراق في نهائي النسخة الأولى ثم أمام كوريا الجنوبية في نهائي النسخة الماضية /الرابعة/.

وفي المقابل، يخوض منتخب أوزبكستان النهائي للمرة الثانية فقط علما بأنه توج باللقب في المرة الأولى عندما تغلب على فيتنام 2-1 في نهائي النسخة الثالثة عام 2018 بالصين .

ويلتقي المنتخبان السعودي والأوزبكي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل فيما تسبقها مباراة المركز الثالث بين منتخبي أستراليا واليابان يوم السبت.

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