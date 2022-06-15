بالفيديو..مقتل حكم في السلفادور بعد تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين

المصدر: وكالات

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توفي الحكم خوسيه أرنولدو أمايا عن 63 عاما، بعد إصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين عقب طرده لاعبا في مباراة رسمية للهواة بالسلفادور.

وتعرض أمايا، العضو في الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور، لاعتداء عنيف أثناء إدارته لمباراة نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة سان سلفادور، قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه.

وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بيانا رسميا، أدان فيه مقتل أمايا بعد تعرضه لهجوم عنيف.

وقال الاتحاد السلفادوري في بيانه إنه "يدين ويرفض الاعتداء الجسدي" على الحكم خوسيه أرنولدو أمايا من قبل "الذين يدعون أنهم جماهير ولاعبون خلال المباراة التي أدارها في ملعب تولوكا في سان سلفادور".

وعمل أمايا كحكم على مدى 20 عاما في مباريات البلدات والمدارس ودوري الهواة في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

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مقتل حكم في السلفادور بعد تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين#البيان_الرياضي https://t.co/lNK0liYcrP pic.twitter.com/2YdvaS495t — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2022

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