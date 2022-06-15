صدمة لمحمد صلاح في عيد ميلاده

المصدر: البيان

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أعلنت أسرة النجم المصري محمد صلاح عن وفاة سعيد صالح أبوغالية خال والدة النجم المصرى محمد صلاح، هداف الدورى الإنجليزي ومنتخب مصر، وفقا لصحيفة "اليوم السابع"،وذلك بعد صراع مع المرض.



وأقيم العزاء عقب صلاة العصر بقرية نجريج مسقط رأس النجم المصرى محمد صلاح.



ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاده الـ30، ويعد "مو"، كما يلقبه الجمهور الإنجليزى أحد أبرز أساطير الكرة المصرية والعربية والأفريقية عبر تاريخها، بعدما سطر تاريخا كبيرا خلال رحلته الممتدة من المقاولون العرب وصولا إلى التربع على عرش الدورى الإنجليزى مع ليفربول، لكن الطريق لم يكن مفروشا بالورود.

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