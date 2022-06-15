برشلونة يحبط محاولة ريال مدريد ويخطف أولى صفقاته الصيفية

المصدر: البيان

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، تعاقده مع بابلو توري، قادماً من نادي راسينغ سانتاندير الإسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وشهدت الفترة الأخيرة تنافس بين برشلونة وريال مدريد على التعاقد مع بابلو توري، ألا أن صاحب الـ 19 عاما، فضل الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وأكد برشلونة في بيانه الرسمي أن توري وقع على عقد مدته أربع سنوات، ليستمر بموجبه مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2026، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

ويجيد بابلو توري في مركز صانع اللعب، وشارك في الموسم الماضي مع ناديه في 34 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 11 هدفاً آخر.

وقام مسؤولو برشلونة بقيد توري مع فريق الشباب، ولكن وفقاً لتقارير إسبانية فإنه من المتوقع أن يقوم تشافي هرنانديز مدرب البرسا، باستدعائه إلى صفوف الفريق الأول.

يذكر أن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت في وقت سابق أن الصفقة كلفت خزينة برشلونة 5 مليون يورو، مع دفع 20 مليون يورو أخرى إذا حقق اللاعب الشاب بعض النجاحات خلال فترة وجوده مع النادي الكتالوني.

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