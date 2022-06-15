بطاقة حمراء .. تقتل حكماً أثناء المباراة

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم أن الحكم خوسيه أرنولدو أمايا توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها اثر هجوم من المشجعين واللاعبين عليه خلال مباراة بالعاصمة سان سلفادور.

وأوضح الاتحاد في بيانه: "كاتحاد، نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية... اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها".

وجاءت وفاة الحكم السلفادوري، خوسيه أرنولدو أمايا صاحب الـ63 عامًا، بعد إشهاره الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر لأحد اللاعبين، ليتعرض لهجوم عنيف من قبل اللاعبين على أرض الملعب، والجماهير الغاضبة التي كانت حاضرة اللقاء.

وتعرض الحكم السلفادوري، والعضو في الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور، لاعتداء عنيف قبل نقله إلى المستشفى إذ توفي متأثرًا بتعرضه لنزيف داخلي.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الشرطة السلفادورية لم تحدد الجناة بعد حتى الآن، ومازالت تبحث عنهم.

وعمل الحكم السلفادوري «أمايا» صاحب الـ63 عاما، في مجال التحكيم لمدة 20 عامًا في مباريات البلدات، والمدارس، ودوري الهواة في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وأدان الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، مقتل الحكم الستيني، أثناء إدارته لمباراة نهاية الأسبوع الماضي، في العاصمة سان سلفادور.

وقال الاتحاد السلفادوري في بيان رسمي: «ندين ونرفض الاعتداء على الحكم خوسيه أرنولدو أمايا البالغ 63 عامًا من قبل الذين يدعون أنهم جماهير ولاعبون خلال المباراة التي أدارها في ملعب تولوكا في سان سلفادور».

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