نجم ليفربول الجديد نونيز هداف بالفطرة

المصدر: البيان

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ضم نادي ليفربول الإنجليزي المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، وهو يعتبر هدافا بالفطرة ويعرف طريقه جيدا للشباك.

وسجل نونيز، البالغ 22 عاما، 34 هدفا في 41 مباراة مع ناديه البرتغالي في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المهاجم، الذي لعب 11 مباراة مع منتخب بلاده، 26 هدفا في 28 مباراة خلال الدوري البرتغالي لعام 2021-2022، منها 25 هدفا سجلت في 24 مباراة بدأها كأساسي، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري البرتغالي.

كما سجل اللاعب الأوروغواياني ست مرات في عشر مباريات من مباريات دوري الأبطال، الموسم الماضي، منها هدفان في مرمى ليفربول في دور الثمانية - بواقع هدف في كل مباراة - من المسابقة في إبريل الماضي.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي بنارول الأوروغواياني قبل الانتقال إلى ألميريا الإسباني.

ولد داروين لأسرة متواضعة في مدينة أرتيغاس، الواقعة على الحدود مع البرازيل. وكان والده عاملا في مجال الإنشاءات، بينما كانت والدته تجمع الزجاجات الفارغة من الشوارع.

وبحسب سكاي سبورتس، فإنه توسل لرئيس نادي بينارول بأن يسمح له بالرحيل إلى نادي ألميريا الإسباني لكي يشتري بيتا لوالديه.

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