ليفربول يعلن تعاقده رسمياً مع الأوروغواياني داروين نونيز

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي بنفيكا البرتغالي داروين نونيز الثلاثاء مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو) عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسجل نونيز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين في 26 الحالي، 34 هدفا في 41 مباراة في صفوف بنفيكا الموسم الفائت في مختلف المسابقات.

وقد يؤدي قدوم نونيز إلى امكانية رحيل السنغالي ساديو ماني المرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الالماني بحسب تقارير صحفية عدة.

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