لاعب يقتل حكماً بسبب حصوله على بطاقة حمراء

المصدر: وكالات

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أدان الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، مقتل حكم أثر تعرضه لضرب مبرح، أثناء إدارته مباراة بدوري الهواة نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة سان سلفادور.

وقال الاتحاد السلفادوري في بيان رسمي، إنه يدين ويرفض الاعتداء الجسدي على الحكم خوسيه أرنولدو أمايا البالغ 63 عاما، من قبل أحد لاعبي المباراة التي أدارها في ملعب تولوكا في سان سلفادور.

وتعرض أمايا، العضو في الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور، لاعتداء عنيف من قبل أحد اللاعبين بعدما أشهر في وجهه البطاقة الحمراء، ليتم نقله إلى المستشفى، ولكنه توفى بعد ساعات متأثراً بجروحه.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلفادور تفاصيل الواقعة، مطالبين الشرطة بالقبض على اللاعب الذي هرب بعدما اعتدى بالضرب المبرح على الحكم، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف شهود عيان عن تفاصيل الواقعة، حيث أكدوا إنها بدأت عندما كان يدير الضحية مباراة في مسابقة للهواة، وبعد إشهاره بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين، قام الأخير بالاعتداء عليه موجهاً له ركلة قوية في صدره، ليسقط الحكم على الأرض، وظل فاقداً للوعي بسبب الضربات التي تلقاها وتسببت في تعرضه لنزيف داخلي.

ونقل الحكم الضحية بسرعة من ملعب تولوكا في سان سلفادور إلى أقرب مستشفى، ولكنه توفي على أثر ما تعرض له من لكمات.

وكان الحكم أرنولدو أمايا يدير مباريات كرة القدم للهواة لأكثر من 30 عاما، في حين أن مهنته الأساسية كانت خياط.

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