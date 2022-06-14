رقص الأسترالي ريدماين يسرق الأضواء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ساهم أندرو ريدماين حارس مرمى المنتخب الأسترالي، بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم في قطر 2022، بعدما قام غراهام أرنولد مدرب أستراليا، بقرار جريء بإبعاد القائد وحارس المرمى الأساسي ماثيو رايان، والدفع بالحارس البديل ريدماين، في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي، لتميزه في التصدي لركلات الجزاء.

ويعتبر ريدماين، متخصصاً في إنقاذ ركلات الجزاء، ويتخذ نهجاً غير تقليدي للتصدي لركلات الجزاء من خلال عروضه المسرحية الراقصة أثناء ركلات الترجيح، ويبدو أن تلك الرقصات التي سرقت الأضواء في المباراة، أتت ثمارها بعدما أنقذ الحارس البالغ من العمر 33 عاماً، ركلة الجزاء من أليكس فاليرا، ليحقق فوزاً غير متوقع ومكاناً في المونديال المقبل.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية، إلى أن حارس أورلاندو سيتي، شوهد يمسك بزجاجة المياه الخاصة به طوال ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي كانت ملفوفة بمنشفة بيضاء، وأتضح بعدها أنه تم إخفاء قطعة صغيرة من الورق تحتوي على تعليمات تفصيلية حول كيفية التصدي ركلات المنافس، وهو تكتيك أصبح مألوفاً في معظم ركلات الترجيح في كرة القدم الحديثة.

وقال ريدماين عقب المباراة: «لن أنسب الفضل لنفسي في ذلك، لأن باقي زملائي ركضوا 120 دقيقة، إنه جهد جماعي، وأنا لست بطلاً، لقد لعبت دوري مثل أي شخص آخر الليلة».

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