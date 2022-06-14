ليفربول يقترب من حسم ثالث صفقات الصيف

المصدر: البيان

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أكدت تقارير إنجليزية، أن نادي ليفربول بات قريباً من حسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي، التي ستتمثل في ضم ظهير أيمن جديد لصفوف الريدز، لتدعيم الجبهة اليمنى قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان ليفربول أعلن تعاقده مع فابيو كارفالو قادماً من صفوف فولهام الإنجليزي، وداروين نونيز قادماً من صفوف بنفيكا البرتغالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن ليفربول في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع نادي أبردين الأسكتلندي من أجل ضم كالفين رامزي.

وأوضحت الشبكة، أن ليفربول توصل لاتفاق بالفعل مع رامزي صاحب الـ 18 عاما، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على كافة شروط الصفقة وتتبقى الخطوة الأخيرة مع ناديه.

وأكد التقرير الإنجليزي أن المفاوضات جارية بين الناديين حالياً، للتوصل إلى اتفاق حول القيمة المالية للصفقة.

وأوضح التقرير أن ليفربول تحرك للتعاقد رامزي، في ظل قناعة مدرب الريدز يورجن كلوب بأنه سيكون بديلاً لألكسندر أرنولد.

وكان رامزي شارك مع أبردين الأسكتلندي خلال الموسم المنقضي في 33 مباراة بجميع المسابقات، وسجل خلال مشاركاته هدفاً واحداً، وصنع 9 أهداف أخرى.

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