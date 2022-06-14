الاتحاد الدولي يقرر تنفيذ رمية التماس بطريقة جديدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إجراء بعض التعديلات على قوانين كرة القدم، سعياً لتطوير اللعبة.

ووفقاً لما أعلنه «فيفا»، فإن رمية التماس على مستوى بعض البطولات، ستنفذ بالقدم بدلاً من تنفيذها باليد، بناءً على تصور الفرنسي أرسين فينغر المسؤول عن تطوير الكرة داخل الاتحاد الدولي.

وقرر «فيفا» أيضاً، إجراء بعض التغييرات على عدد اللاعبين في قوائم الأندية لتصبح 26 لاعباً بدلاً من 23 لاعباً، مع زيادة عدد اللاعبين على دكة البدلاء ليتواجد 15 لاعباً بدلاً من 12 لاعباً، وكذلك زيادة عدد التبديلات لتصبح خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة، وذلك بداية من 1 يوليو المقبل.

يذكر أن الاتحاد الدولي يعتزم تجربة تقنية حكم «الروبوت»، وذلك مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022، من أجل الكشف عن حالات التسلل بشكل دقيق، من خلال تثبيت عدد من الكاميرات أعلى الملعب، لتحديد موضع تسلل اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز