بيكيه يتعهد بالتخلي عن «البيزنس» لإنقاذ مستقبله في برشلونة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وعد جيرارد بيكيه بالتخلي عن حياته التجارية والخاصة للتركيز فقط على كرة القدم بعد أن قال مدرب برشلونة تشافي، إنه سيكون فائضًا عن متطلبات النادي الإسباني الموسم المقبل.

وقيل للاعب الإسباني الدولي، إنه ليس له مستقبل في النادي منذ أسبوعين، بسبب سلوكه غير الاحترافي خارج الملعب، وتدهور حالته البدنية، فيما أكد رئيس برشلونة، جوان لابورتا، أن النادي بحاجة إلى ضم مدافع رفيع المستوى.

ورد بيكيه، مؤكداً أنه سيعمل على أن يكون الخيار الأول لتشافي، رغم كلام المدير الفني الواضح، وقوله للمدافع الدولي، إنه من بين أصحاب الدخل المرتفع في برشلونة، وإنه لم يعد جزء من خططه، ويمكنه مغادرة نو كامب هذا الصيف.

وتدور مشكلات تشافي الأساسية مع اللاعب حول اهتماماته التجارية والشخصية خارج الملعب، وعدم قدرته على التعامل مع الجدول الزمني المحموم في كرة القدم الحديثة.

كما هاجم اللاعب أيضًا، لابورتا للتلميح بوصول مدافع رفيع المستوى، وأن بيكيه سيكون بديلاً فقط، في الوقت الذي كان النادي يأمل في أن يخرج بيكيه بكرامة هذا الصيف، لكن يبدو أنه سيتطلع إلى البقاء في مكانه لأطول فترة ممكنة.

وأكد موقع «سبورت ميل»، المدافع المخضرم حريص على إظهار أنه حتى في سن الـ35، لا يزال الخيار الأفضل لتشافي الموسم المقبل، ويحضر إلى ملعب تدريب برشلونة في الساعة التاسعة صباحًا يومياً للخضوع لإعادة التأهيل، ويعمل بجد للتعافي من إصابة الفخذ.

كما أنه يتطلع إلى استعادة لياقته البدنية ليتمكن من التنافس ضد أي مدافعين قادمين، وتم اعتبار الفرنسي جيوليس كوندي (23 عاماً)، كهدف دفاعي أساسي لبرشلونة في نافذة الصيف، كونه أحد أكثر اللاعبين الشباب رواجًا في أوروبا، والعديد من العمالقة الأوروبيين يطاردون اللاعب.

ولكنه استمر 45 دقيقة فقط في هزيمة فرنسا 1-0 أمام كرواتيا في مباراة دوري الأمم في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يخرج بسبب الإصابة، وكشف ديدييه ديشان مدرب فرنسا، أن اللاعب الشاب، يحتاج إلى جراحة لعلاج إصابة قديمة، وهو ما يضطر برشلونة إلى النظر في خيارات بديلة قبل موسم 2022-2023.

ويذكر أن بيكيه، مؤسس ورئيس شركة استثمارية رياضية وإعلامية تحمل اسم «كوزموس هولدينغ»، إلى جانب 4 شركاء آخرين، ومن بينهم هيروشي ميكيتاني مؤسس شركة برشلونة الراعية الحالية، وعملاق التجارة الإلكترونية الياباني راكوتن.

وتعهد اللاعب بالابتعاد عن أعماله التجارية خارج الملعب، وكذلك عن وسائل التواصل الاجتماعي، للتركيز على كرة القدم، ويأتي هذا بعد فترة وجيزة من انفصال بيكيه البارز عن المغنية الكولومبية شاكيرا.

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