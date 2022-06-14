تصريح صادم.. والد سون: نجلي ليس لاعباً من الطراز العالمي

المصدر: البيان

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أكد سون وونغ جونغ، والد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام الإنجليزي، أن نجله عليه الانتقال إلى أحد أندية القمة في العالم، لكي يصبح لاعباً من الطراز العالمي.

وقال والد سون، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يجب أن يعمل سون بجدية أكثر ويحقق المزيد من التقدم، إذا كان مقتنعاً بما حققه حتى الآن فهذه الأزمة".

وتابع: "يجب أن يحاول سون دائماً القيام بعمل أفضل للبقاء في أفضل حالة، بدلاً من أن أكون سعيداً ببقائه كما هو، أريده دائماً أن يكون الأفضل بنسبة 100% للوصول إلى كل أهدافه".

وأضاف: "يجب أن يلعب سون دوراً فعالاً في أحد أفضل الأندية في العالم".

وعن تتويج سون بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي، قال والده: "نعم سجل سون العديد من الأهداف، لكن هذا لا يعني أنه سيفعل الشيء نفسه العام المقبل، يجب أن يواجه كل شيء بعقل حذر ولا يجب عليه التباهي كثيراً بالماضي".

وكان سون هيونغ مين توج بجائزة الحذاء الذهبي، مناصفة مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعدما سجل الثنائي 23 هدفاً خلال منافسات البريميرليغ، ليصبح سون هو أول لاعب آسيوي ينجح في الفوز بهذه الجائزة، إلى جانب كونه اللاعب الثالث في توتنهام الذي يفوز بها في تاريخ النادي.

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