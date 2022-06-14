83 مليون جنيه إسترليني.. مطالب ماني للبقاء في ليفربول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية عن الطلبات المالية لـ ساديو ماني من أجل تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "آنفيلد واتش" الإنجليزية، فإن ساديو ماني يطلب راتبًا أسبوعيًا في عقده الجديد مع الريدز، قيمته تتخطى 400 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ماني يرغب في تجديد عقده لـ 4 مواسم قادمة، على أن يتقاضى اللاعب خلال هذه المدة مبلغ مالي تصل قيمته لـ 83 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية ألمانية في وقت سابق، أن ماني في مفاوضات متقدمة مع نادي بايرن ميونخ، وذلك من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

يذكر أن عقد السنغالي ماني مع ناديه ليفربول ينتهي في صيف 2023، ولم تتوصل الإدارة لاتفاق مع اللاعب حول تجديد تعاقده حتى الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز