رسمياً.. هالاند في صفوف مان سيتي حتى 2027

المصدر: مانشستر - وكالات

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أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إتمام صفقة ضم النرويجي إيرلنج هالاند «21 عاماً» من بوروسيا دورتموند، ويبدأ العقد من 1 يوليو المقبل ولمدة خمس سنوات، إذ يدافع فيها عن ألوان «السماوي» حتى صيف عام 2027، ويعد هالاند من أبرز لاعبي خط الهجوم في القارة الأوروبية، وتسبقه سمعته في تسجيل الأهداف أثناء مسيرته الكروية التي شارك فيها في صفوف مولدي، وريد بول سالزبرغ، ودورتموند، ويتميز بقدرته على تسجيل الأهداف، وأحرز 86 هدفاً في 89 مباراة في مسيرته مع بوروسيا دورتموند والتي بلغت مدتها موسمين ونصف موسم، وأحرز فيها لقب كأس ألمانيا، كما تمت تسميته أفضل لاعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) موسم 2020 - 2021.

وقال هالاند: أشعر وعائلتي بالفخر، كما ان إن اتباع خطى والدي أمر رائع، في إشارة إلى أن والده كان لاعباً في مانشستر سيتي. وأضاف: تابعت مباريات سيتي بشغف، كما أنني معجب كثيراً بما يحققه الفريق، لا يملك المرء إلا أن يعجب بأسلوب لعبهم الحماسي الذي يولد الكثير من الفرص، والذي يلائمني كلاعب.

وأضاف: يضم سيتي العديد من كبار النجوم العالميين، ويعد غوارديولا من أفضل المدربين على الإطلاق، وإنني واثق بأنني في الموقع الذي يتلاءم مع طموحاتي.

وتابع: أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب ومتابعة تطوير أدائي الكروي، وأنا واثق بقدرتي على تحقيق هذه الأهداف في صفوف سيتي، هذه خطوة رائعة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار للبدء بفترة ما قبل الموسم.

وقال تكسيكي بجيريستين مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي: راقبنا هالاند طوال عدة سنوات، إنه موهبة مذهلة، وكان دائماً أحد أفضل المهاجمين في أوروبا في المواسم الماضية. وسجله التهديفي استثنائي وأداؤه مع بوروسيا دورتموند وفي دوري أبطال أوروبا رائع.

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