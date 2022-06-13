روح رياضية نبيلة من لاعبة روسية تجاه منافستها الأوكرانية(فيديو)

المصدر: البيان

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قامت النجمة الروسية داريا كاساتكينا بتصرف رائع تجاه منافستها الأوكرانية أنجيلينا كالينينا خلال مواجهتهما اليوم ضمن الدور الأول لبطولة برلين للتنس التي تقام على الملاعب العشبية.

وخسرت كاساتكينا لمجموعة الأولى بنتيجة 5-7، وفي المجموعة الثانية، انزلقت منافستها الأوكرانية لتتعرض لإصابة بدت كأنها عبارة عن تقلص عضلي.

وحينما جلست اللاعبة الأوكرانية على أرض الملعب ممسكة بساقها اليمنى وتتألم، هرعت كاساتكينا نحوها وقدمت لها كيسا من الثلج لتخفيض الألم. بحسب روسيا اليوم

وتمكنت كالينينا بعد ذلك من مواصلة اللعب، لكنها لم تقو على مقاومة النجمة الروسية حيث خسرت المجموعتين الثانية والثالثة وبالتالي المباراة بواقع 7-5، و3-6، و1-6.

وتلعب كاساتكينا في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين البلجيكية مارينا زانفسكايا، والروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا.

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