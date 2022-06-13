بايرن ميونخ يحدد راتب ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن آخر التطورات الخاصة بانتقال السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الصيف الجاري، الذي بات قريباً من الإتمام على أرض الواقع.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بايرن ميونخ اتفق مع ماني على عقد مدته ثلاث سنوات، مع راتب أسبوعي يصل إلى 360 ألف جنيه إسترليني.

يأتي تقرير "ميرور"، ليؤكد ما نشره الصحفي المختص في سوق الانتقالات الأوروبي فابريزيو رومانو، الذي أكد أن بايرن ميونخ سيقدم عرضاً جديداً لنادي ليفربول لضم ماني والريدز سيوافق عليه، مشدداً على أن الاتفاق على الشروط الشخصية فقط مع اللاعب السنغالي هي الخطوة الأخيرة المتبقية.

وتُوج ساديو ماني مع ليفربول خلال الموسم المنقضي، بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد، بخلاف قيادة منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخ السنغال، وكذلك قيادة أسود التيرانجا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويبحث ليفربول عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، في ظل اقتراب رحيل ماني وكذلك عدم توصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع الدولي المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

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