أغلى 10 لاعبين فرنسيين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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انضم أوريلين تشواميني، مقابل 80 مليون يورو من موناكو إلى ريال مدريد، ليتواجد ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم حسب تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

ويتصدر كيليان مبابي، القائمة بـ180 مليون يورو، ووصل مبابي لتلك القيمة بعدما انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2017، على سبيل الإعارة لمدة عام بخيار شراء إلزامي بقيمة 145 مليون يورو، بالإضافة إلى 35 مليون يورو كمكافآت في حالة التمديد أو البيع، وبعد تمديد اللاعب مؤخرًا لعقده حتى عام 2025 من النادي الباريسي، سيدفع سان جيرمان 35 مليون دولار أخرى لموناكو.

ويأتي عثمان ديمبيلي، ثاني القائمة بقيمة 145 مليون يورو، بانتقاله من دورتموند إلى برشلونة في 2017، ويليه أنطوان جريزمان، بقيمة 120 مليون يورو، بانتقاله من أتلتيكو إلى برشلونة في 2019، وبول بوغبا، بقيمة 105 ملايين يورو، بانتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في 2016.

ثم يأتي بقيمة 80 مليون يورو، كل من أورلين تشواميني، بالانتقال من موناكو إلى ريال مدريد في عام 2022، ولوكاس هيرنانديز، بالانتقال من أتلتيكو إلى بايرن في 2019، وزين الدين زيدان، 75 مليون يورو من يوفنتوس إلى ريال مدريد عام 2001، وهو اللاعب الوحيد الذي لم يعد ناشطاً في هذه القمة.

ويأتي في المركز الثامن، توماس ليمار، بقيمة 72 مليون يورو، عند الانتقال من موناكو إلى أتلتيكو في 2018، وفي المركز التاسع، وتانجوي ندومبيلي ألفارو، بقيمة 62 مليون يورو، بالانتقال من ليون إلى توتنهام في 2019، وفي المركز العاشر أنتوني مارسيال، بقيمة 60 مليون يورو، بالانتقال من موناكو إلى مانشستر يونايتد في 2015.

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