رسمياً.. الاتحاد الدولي يُعلن تثبيت قاعدة التبديلات الخمسة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعض القرارات الهامة على هامش اجتماعه اليوم الإثنين في قطر، استعدادا لبدء منافسات كأس العالم نوفمبر المقبل، منها استمرار الاعتماد على 5 تبديلات في مباريات كرة القدم.

وقرر الاتحاد الدولي إجراء بعض التجارب على تقنية التسلل النصف آلي قبل استخدامها في منافسات كأس العالم 2022.

وكان "فيفا" قرر تجربة هذه التقنية خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية الماضية التي أقيمت على أرض الإمارات، وظهرت بشكل جيد حيث ساعدت على الكشف السريع لحالات التسلل أثناء مراجعتها بتقنية الفيديو.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هامش الاجتماع الذي عُقد لمجلس "فيفا" اليوم في قطر: "التقنية تبدو واعدة للغاية، ولكن خبرائنا يقومون بإجراء التجارب قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي بشأن استخدامها في كأس العالم، من عدمه".

وتابع: "اتخذنا قرارا باستمرار الاعتماد على 5 تبديلات في مباريات كرة القدم، وتطبيق تجربة حماية الحكام بوضع كاميرات فيديو على أقمصة الحكام لحمايتهم من الاعتراضات والكشف عنها بشكل سريع وفوري".

وكان قرار السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات تم اعتماده خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ويري الاتحاد الدولي أنه كان قرارا مناسباً لذلك سيتم الاستمرار عليه.

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