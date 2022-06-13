هالاند : فخور بالانتقال الى مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

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اعرب المهاجم النروجي إرلينغ هالاند عن "فخره" بالدفاع عن ألوان مانشستر سيتي الانجليزي المنتقل اليه من بوروسيا دورتموند الالماني.

وكان سيتي ودورتموند توصلا الى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال هالاند الى صفوف الاول في مايو الماضي على ان يصبح انتقاله رسميا اعتبارا من الاول من يوليو المقبل.

وسينتقل هالاند إلى ملعب "الاتحاد" بعدما قرّر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم والذي تردّد سابقا انه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية عدة انه تم تحديده بستين مليون يورو.

وقال هالاند الاثنين بعد الاعلان رسميا عن انضمامه الى بطل انجلترا "انه يوم اشعر به بالفخر لي ولعائلتي. لطالما تابعت مباريات سيتي في صغري (كان والده ألف اينغه لاعبا في صفوفه) ثم اخيرا حيث استمتعت باسلوب لعب الفريق".

واضاف متحدثا عن طموحاته "اريد تسجيل الاهداف، احراز الكؤوس وتطوير نفسي كلاعب وانا واثق من قدرتي على ذلك هنا. انها عملية انتقال رائعة بالنسبة الي واتطلع قدما للانضمام الى المعسكر التدريبي".

ونوه المدير الرياضي في مانشستر سيتي الاسباني تشيكي بيغيريستين بـ"الصعود اللافت" للوافد الجديد الذي حصل على تكوينه في نادي بيرن النروجي قبل ان ينتقل الى مولده ثم التألق في صفوف ريد بول سالزبورغ النمسوي ودورتموند.

واضاف "انه موهبة كبيرة وكان احد افضل المهاجمين في اوروبا في المواسم الاخيرة. عدد الاهداف التي سجلها مدهش والعروض التي قدمها في صفوف بوروسيا دورتموند وتحديدا في دوري ابطال اوروبا تؤكد بانه يستطيع النجاح على اعلى مستوى".

وسجّل هالاند 86 هدفا في 89 مباراة في مختلف المسابقات منذ قدومه اليه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020.



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