مانشستر سيتي يعلن ضم آرلينغ هالاند.. ويقدمه بطريقة مبتكرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر سيتي، ضم النرويجي آرلينغ هالاند إلى صفوف الفريق الإنجليزي بشكل رسمي، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن هالاند صاحب الـ 21 عاما سينضم إلى صفوف السيتيسينز الأول من يوليو المقبل، لمدة 5 مواسم حتى صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي أعلن منذ 6 أسابيع تقريباً اتفاقه مع بوروسيا دورتموند على ضم هالاند، مستغلاً الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 75 مليون يورو.

واتفق السيتي مع هالاند على الإعلان الرسمي للصفقة 13 يونيو ليتواكب مع ذكرى تعاقد النادي الإنجليزي مع والده آلف إينغ هالاند الذي انضم للسيتيسينز عام 2000، ولعب معه ثلاثة مواسم.

وقدم مانشستر سيتي نجمه الجديد إيرلنغ هالاند بطريقة "مبتكرة"، حيث استخدم الحساب الرسمي صورة فوتوغرافية قديمة للاعب جالساً على أريكة المنزل، مرتدياً قميص مانشستر سيتي، وهي الصورة التي تعود إلى عام 2009 عندما كان يبلغ هالاند 9 سنوات، كونه الفريق الذي مثله والده في الألفينيات، مع صورة أخرى التقطت لهالاند خلال الأيام الماضية، بإظهاره جالساً بنفس الوضعية على نفس الأريكة، بقميص مانشستر سيتي الجديد، وعلق عليها حساب السيتي: "لقد وصل".

وقال مانشستر سيتي في بيانه الرسمي: "يعتبر هالاند جونيور، نجل آلف إينغ لاعب السيتي السابق، الذي وقع منذ ما يقرب من 22 عاما، هو أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وقد وصل إلى النادي بسمعة رائعة في تسجيل الأهداف بعد فترات رائعة مع مولد أف.كي، وريد بول سالزبورغ، وبوروسيا دورتموند".

وتابع البيان: "سجل هالاند الذي شارك في 21 مباراة دولية مع النرويج، 86 هدفاً في 89 مباراة خلال موسمين ونصف مع دورتموند، وفاز بكأس ألمانيا وجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني 2021/2020".

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