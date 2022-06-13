سيسيه يحث ماني على الانتقال.. والبايرن يراوغه

المصدر: وكالات

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حث اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، مهاجمه ساديو ماني على الانتقال من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب ماني من الانتقال إلى بايرن بطل البوندسليجا، حيث يتبقى 12 شهرا فقط في عقده مع ليفربول.

ورفض ليفربول عرضين من بايرن لضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، الفائز بستة ألقاب مع الفريق الإنجليزي خلال ستة مواسم.

وقال سيسيه في تصريحات صحفية يوم الأحد "أقول لأولادي أن يحاولوا العمل على تسوية مسائل العقود، وبالتالي عندما تستأنف البطولة الخاصة بهم يكون لهم قاعدة بالفعل".

وأضاف "سمعت بشأن تواجد ساديو في بايرن، بالنسبة لي هو ناد له مكانته، بايرن يقدم كرة قوية ويتبع أسلوب الضغط تحت قيادة مدرب ألماني".

وأشار "ساديو لعب في سالزبورج بالنمسا وهي دولة على الحدود، وهذا يعني أنه لن ينتقل إلى منطقة غير معروفة".

وختم سيسيه بالقول "بالنسبة لي، النادي الأفضل له هو بايرن".

من جانبه أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول ليس الخيار الوحيد الذي يفكر فيه النادي البافاري لتعزيز خط هجومه قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأصبح بايرن ميونخ معرضًا لخسارة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن أعلن اللاعب مؤخرًا وفي أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل عن ملعب "أليانز أرينا".

ويبدو أن بايرن ميونخ لا يريد أن تنحصر خياراته في التعاقد مع ماني، كما أكد حميديتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال أسطورة بايرن ميونخ: "سوق الانتقالات ليس سهلًا، ويعتمد دائمًا على القدرات المالية للنادي".

وأضاف: "نحاول في الأساس تقوية فريقنا، ونعمل أيضًا على بعض الخيارات بشأن الهجوم".

واختتم حميديتش: "بالطبع لا يمكنك أن تفكر فقط في خيار واحد، يجب أن يكون لديك عدة خيارات".

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