مقابل 20 مليون يورو سنوياً.. بوجبا ينضم ليوفنتوس والإعلان الرسمي يوليو المقبل

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية اليوم، الأحد، موعد إعلان نادي يوفنتوس الإيطالي عن ضم لاعبه السابق بول بوجبا والعائد إلى السيدة العجوز قادما من نادي مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس سيقوم بالإعلان عن إتمام صفقة الفرنسي بول بوجبا في الاتفاقية المغلقة الآن في أوائل يوليو المقبل.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت على أن بوجبا أعطى موافقته للانتقال إلى يوفنتوس، بعد أن أعلن ريال مدريد التوقيع مع تشواميني، وانعدام حظوظه باللعب في سانتياجو برنابيو.

وكان باريس سان جيرمان مهتماً جداً بالتوقيع مع بول بوجبا، لاسيما وأنه مطلب أساسي لزين الدين زيدان المتوقع أن يتولى تدريب الفريق الباريسي خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو، لكن النجم الفرنسي فضّل في نهاية المطاف العودة إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بوجبا سيوقع على عقد يمتد لأربعة أعوام مع يوفنتوس، وسيتقاضى ما يقارب 20 مليون يورو سنوياً.

ولعب الفرنسي بول بوجبا لنادي يوفنتوس في الفترة من 2012 حتى 2016، ولم ينجح مع مانشستر يونايتد خلال الفترة التي لعبها معهم من 2016 حتى 2022، ليعلن النادي عدم التجديد للفرنسي.

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