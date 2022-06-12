هاميلتون يكتب وينتج فيلماً لبراد بيت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف السير لويس هاميلتون، أنه سيكون منتجًا لفيلم براد بيت الجديد عن "الفورمولا 1"، والفيلم الذي لم يختار عنوانه حتى الآن، سيخرجه جوزيف كوسينسكي، مخرج فيلم «مافريك: توب جن».

ويقول هاميلتون، والذي حصل للتو على الجنسية البرازيلية الفخرية، إنه سيكتب السيناريو، وليس لديه خطط للعب دور البطولة في الفيلم.

وأضاف: «لا أستطيع أن أقول الكثير عن الفيلم، لأنني لا أعرف ما إذا كان قد تم الإعلان عنه بشكل صحيح حتى الآن، لكنه شيء نعمل عليه في الخلفية، وسيكون مشروع مثير للغاية، ووقت طويل في الانتظار».

وتابع: إنه مشروع رائع حقًا، ونحن نعمل بالفعل على السيناريو، وأنا منخرط كثيرًا في النص، وهو أمر ممتع، وأقضي وقتًا ممتعًا مع براد، وهو أمر ملحمي للغاية، ومسؤوليتي والشيء الذي أتحمله، هو التأكد من تنوع الممثلين وطاقم العمل في الخلفية.

وزاد:إذا نظرت إلى جميع أفلام السباقات، فلا يمكنك بالضرورة القول إنها كانت جميعها مذهلة، وهذا شيء نريد تغييره، ويتعلق الأمر بإظهار مدى روعة هذه الرياضة حقًا، ولكن أيضًا للتأكد من أننا نحافظ على التراث وروح السباق الحقيقية في الفيلم والسيناريو، هذا هو دوري حقًا.

وأوضحت صحيفة "ذا صن"، أن أحد الاقتراحات هو أن يلعب براد بيت دور سائق سباقات مخضرم مقتنع بترك التقاعد لتوجيه سائق شاب، وأشارت إلى أن أفلام الفورمولا 1، حظيت باستقبال متباين في الماضي.

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