محمد صلاح يكشف سبب شكوى زوجته منه

المصدر: وكالات

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كشف النجم المصري محمد صلاح عن طبيعة تدريباته، سواء كانت عضلية أو ذهنية، التي تساعده على تقديم أداء أفضل في المباريات بالالتزام بها، مصرحاً لمجلة "فرانس فوتبول"، أتأمل بمفردي في المنزل يوميًا لفترة بين 10-20 دقيقة.

أضاف: رغم أن زوجتي لا تحب هذا الاسم، لكنني أشبه منزلي دائمًا بمركز صحي، لدي غرفتان بهما العديد من الآلات مما يساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية، كما أمتلك غرفة الضغط العالي، التي تمكنني من العلاج بالتبريد، زوجتي تقول إنني أقضي وقتي مع الآلات أكثر منها.

كما كشف طريقة أخرى تساعده على التطور، قائلا: أصل دائمًا مركز التدريب قبل ساعتين أو ثلاث من الموعد، وأعمل دائمًا على ابتكار والتفكير في طرق جديدة لخلق مساحات لنفسي بسبب كثرة المدافعين حولي في معظم المباريات، أريد أن يقول المدافع الذي يراقبني لنفسه: يا إلهي إنه هو مرة أخرى.

وأكد صلاح أن فريقه استحق الفوز على ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا، ويرى قائد منتخب مصر أن خسارة اللقب ستؤثر عليه في سباق الحصول على الكرة الذهبية.

وأضاف "استحققنا الفوز، حظينا بالعديد من الفرص، أنا شخصيًا لدي 3 فرص خطيرة، لكننا للأسف واجهنا كورتوا، وهو في أفضل حالاته، كانت ليلته".

وأشاد بكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قائلًا: هو أكثر من مجرد هداف، إنه مؤثر في كل الجوانب مع ريال مدريد.

وشدد: مثل جميع اللاعبين، أود أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم، أتمنى الفوز بها بعد جورج وياه وأن أصبح ثاني إفريقي يظفر بها.

وعن سباق الكرة الذهبية قال صلاح: صُدمت حينما جئت بالمركز السابع عام 2021، مؤكدا أن الهزيمة من ريال مدريد ستؤثر عليّ هذا العام حتى لو قدمت أداءً جيدًا، إن لم أفز بها هذا العام سأفعل كل ما بوسعي لتحقيقها العام المقبل.

وعن طموحه المستمر في الفوز بالألقاب علّق هداف الدوري الإنجليزي وقال: عندما رحلت عن مصر منذ أكثر من 10 سنوات، أدركت أنه يجب أن أكون قويًا وإلا لن أنجح، كنت مليئًا بالدوافع ولا أزال كذلك، خططت أن أكون أفضل لاعب مصري، ثم أفضل لاعب إفريقي، والآن أريد أن أصبح الإفريقي الأفضل في تاريخ اللعبة.

يشار إلى أن صلاح سجل 31 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزتي هداف الدوري وأكثر من قام بتمريرات حاسمة.

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