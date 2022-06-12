حلاق النجوم جاهز لمونديال 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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عندما يرغب لاعب كرة القدم في الحصول على قصة جديدة، فإنه يستدعي الحلاق العراقي أحمد السناوي (31 عاماً)، المتخصص لنجوم الكرة العالميين، والذي قام بقص شعر نجوم مثل جاك غريليش، إيدن هازارد، كيليان مبابي وبول بوغبا. وذلك من خلال العمل عن بُعد أو من محل «النجوم» بالقرب من ملعب تشيلسي. بدأ كل شيء مع أحمد في 2013، عندما أراد عدد من شباب «البلوز» تجديد مظهرهم.

قبل انطلاقة كأس العالم 2018 في روسيا، ازدهرت الأعمال بالنسبة لمصفف الشعر العراقي، والذي سافر إلى لتهيئة المنتخب الفرنسي، بناء على طلب بال بوغبا، وهناك تلقى التهنئة على مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إنه ظهر في إعلان بيبسي، إلى جانب لاعب الوسط الفرنسي، أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، والجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، ولكن أحدث نسخة من اللاعب السابق غريليش، والذي وقع مؤخراً على صفقة ليكون سفيراً لماركة الأزياء جوتشي، وهي التي انتشرت على نطاق واسع، وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أن السناوي بدأ يتعلم حرفته من خلال قص شعر أفراد عائلته، قبل الحصول على وظيفة في محل حلاقة.

وقال: «ضللت قليلاً ولم أكن أعرف حقاً ما أريد أن أفعله، ثم حصلت على دبلوم في فن قص الشعر، وكنت أتطلع لذلك، وقررت قص شعري بنفسي، ثم بدأت في قص شعر أفراد الأسرة، وعملت في متجر لبضع سنوات، قبل أن أفتتح وزوجتي محلي الخاص عام 2013، وهو على بعد حوالي 10 دقائق من ملعب تدريب تشيلسي».

وأضاف: «جاء إلى المحل جميع شباب تشيلسي، حتى جاءني جون تيري ذات يوم، وطلب مني الحضور إلى ملعب التدريب، وقمت بقص شعر نجوم تشيلسي لمدة 3 سنوات، ومنهم إيدن هازارد ودييغو كوستا، وحتى المدرب جوزيه مورينيو، وقمت بالفعل بقص شعر مورينيو يوم إقالته».

وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور في مساعدة المحل على الصعود، ويضم حساب السناوي على «إنستغرام» حوالي 718000 متابع، ومن خلال مشاركة لاعبي كرة القدم لقص شعر السناوي، أصبح لديه العديد من العملاء.

وتابع السناوي: «كان نوعاً من تأثير كرة الثلج، وبدأ لاعبو كرة القدم في نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لقصات الشعر، التي أعطيتهم إياهم، وكانت ردة الفعل الإيجابية كبيرة، وفي غضون خمس سنوات من افتتاح محل الحلاقة الخاص بي، تلقيت دعوة إلى روسيا خلال كأس العالم 2018 من قبل مصمم أزياء بوغبا، ونجم ريال مدريد هازارد، لقص شعرهما قبل نصف النهائي».

وقال السناوي: «استدعاني بوغبا وإيدن قبل أن يلعبوا ضد بعضهما البعض، لذلك كان علي الذهاب إلى معسكرين الفريقين لأصفف شعرهما، وكان ذلك قبل الدور نصف النهائي، والذي كان يجب أن أقوم بحلاقة حوالي 30 أو 40 قصة شعر في اليوم والليل قبل تلك المباراة، وكنت مشغولاً للغاية، وحصلت على عطلة عندما فازت فرنسا بالنهائي، وفوزها بالكأس، بها جعلني أشعر أنني أسهمت في ذلك».

وتوسعت شركة المصمم العراقي، وأصبح له الآن منتج للقهوة، وقريباً يطلق منتجات الشعر الخاصة به، ويستعد لكأس العالم في قطر 2022، ويقول: «لا يوجد شيء مؤكد، لأنهم قد يجدون حلاقاً آخر، لكني أعتقد أنني ذاهب إلى قطر مع إنجلترا وفرنسا وبلجيكا، وتواصل معي لاعبان من منتخب قطر أيضاً، وسيكون ذلك رائعاً، وأنا من الشرق الأوسط، لذا سيكون من دواعي امتياز أن أصفف شعرهم».

وأوضح: «عندما يجلس على مقعدي لاعب لا نتحدث عن المباراة، وأحافظ على احترافي بالحفاظ على الصداقات، من خلال الحديث عن أشياء أخرى، لأنه في نهاية المطاف، أنا حلاقهم، ومهمتي هي جعلهم يبدون بشكل جيد على أرض الملعب».

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