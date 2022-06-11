محمد صلاح: ريال مدريد عقبة في تتويجي بالكرة الذهبية!

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قال النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى، "من الرائع أن أسمع اسمي مرة أخرى كمرشح للكرة الذهبية، لا أنكر ذلك أبدًا، وأريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، الكرة الذهبية على رأس أهدافي".

وأضاف محمد صلاح، في حوار مطول مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية وفقا لليوم السابع، "صحيح أنني صدمت بترتيبي فى 2021، أما هذا العام فالهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هى عقبة بكل تأكيد أمامي".

وتابع النجم المصري، "حتى لو لعبت مباراة جيدة في النهائي، هناك صعوبة، لكنها لا تلغي كل ما حققته على مدار شهور، لننتظر نتيجة التصويت، وإذا لم أفز بتلك الجائزة لعام 2022 فسأفعل كل شيء لأكون الفائز بها في 2023

وأضاف صلاح، "أضع لنفسي هدفًا ثم آخر، أولاً، كان هدفي أن أكون لاعبًا أساسيًا فى بازل، لأصبح أفضل لاعب مصرى، ثم أفضل لاعب فى أفريقيا فى العام، ثم قلت لنفسي إنني أستطيع أن أصبح أفضل لاعب أفريقي عبر التاريخ، الآن هناك الكرة الذهبية، أريد الفوز بها والانضمام إلى جورج وياه، الفائز الأفريقي الوحيد (عام 1995)، إذا نجحت فسوف استهدف الفوز بالثانية".

وأنهى صلاح قائلا، "بالنسبة لهذا العام، الهزيمة أمام مدريد هى بالتأكيد عقبة، حتى لو لعبت مباراة جيدة في النهائي، أنا أثق فى فرانس فوتبول، لكنها لا تلغى كل ما قدمته منذ شهور، دعنا ننتظر تصويت لجنة التحكيم، وإذا لم أكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2022، فسأفعل كل شيء لأكون التالي".

محمد صلاح واصل حصد الجوائز بعد الموسم الاستثنائي في 2021/2022 مع ليفربول وتوج مساء الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين باختيار اللاعبين، ليضاف الإنجاز الجديد لسجل إنجازاته الفردية في موسم 2021/2022 والتي وصلت إلى 6 أوسمة رفيعة المستوى آخرها في حفل رابطة اللاعبين المحترفين الذي أقيم بالعاصمة لندن.

وجاء صلاح بالتأكيد في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي وفقاً لاختيارات رابطة اللاعبين المحترفين والذي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

خط الوسط: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، تياجو ألكانتارا (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) ، محمد صلاح(ليفربول).

جاءت جوائز صلاح الـ6 من الجميع بعد أدائه المميز مع ليفربول والذى وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي، ليجبر الجميع على منحه ما لديهم لإعلانه الأفضل في إنجلترا على الإطلاق في 2022، بعد تأكيد تفوقه بـ6 جوائز رفيعة المستوى جاءت كالتالي:

1- هداف الدوري الإنجليزي

بالأرقام أكد صلاح أنه الأفضل في الدوري الإنجليزي على المستوى الفردي لأنه أكثر من سجل (23) هدفا وصنع (13).

2- أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح هو أكثر من صنع أهدافًا في الدوري بـ13 تمريرة حاسمة ويليه أرنولد بـ12 تمريرة.

3- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب

جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

4- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

جائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد 2018 و2021.

5- أفضل لاعب في ليفربول

إجمالا شارك النجم المصري في 50 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، وهو هداف الفريق بـ31 هدفا، فضلا عن صناعته 16 هدفا، وتفوق محمد صلاح، على أليسون بيكر في تصويت الجماهير ليحتفظ بالجائزة للموسم الثاني على التوالي.

6- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين

أحدث جوائز صلاح بعد تفوقه على 5 مرشحين هذا الموسم وهم:

- البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي (30 سنة).

- الإنجليزي هاري كين – توتنهام (28 سنة).

- السنغالي ساديو ماني – ليفربول (30 سنة).

- البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد (37 سنة).

- الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول (30 سنة).

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