ليفربول يسعى للتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخه

المصدر: وكالات

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يسعى نادي ليفربول لضم الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، لتدعيم خطه الهجومي، تحسبا للرحيل المتوقع للسنغالي ساديو ماني صوب بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير، فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، بان بنفيكا تلقى بالفعل عرضا رسميا من ليفربول لضم نونيز، البالغ من العمر 22 عاما.

وتقدم ليفربول بعرض قيمته 80 مليون يورو، مع وجود مناقشات حالية بخصوص مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، يتعلق ببند الإضافات والحوافز.

ويتفاوض ليفربول أيضا بخصوص طريقة دفع هذا المبلغ الضخم، حيث يريد أن يكون ذلك عبر أقساط تدفع على مدار 5 سنوات.

وحال انتقال نونيز إلى ليفربول بهذا المبلغ، الذي قد يصل إلى 100 مليون يورو بحساب الإضافات والحوافز، فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وفي هذه الحالة، فإن نونيز سيحطم صفقة انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 84.5 مليون يورو.

بطاقة داروين نونيز:

يلعب داروين نونيز في مركز قلب الهجوم "رأس حربة"، كما يتم توظيفه أيضا كجناح أو صانع ألعاب.

نشأ نونيز في أكاديمية نادي بينيارول، أحد أكبر أندية الأوروغواي، وتدرج في الفئات السنية حتى وصوله للفريق الأول في عام 2018.

وانتقل المهاجم الأوروغواي الشاب، في العام التالي، إلى أوروبا من بوابة ألميريا الإسباني، الذي دفع 13 مليون يورو مقابل التعاقد معه.

وتألق نونيز بشكل لافت مع ألميريا، حيث سجل 16 هدفا وصنع 3 أهداف خلال 32 مباراة مع الفريق الأندلسي، ليلفت انتباه عدد من الأندية الأوروبية.

ورحل نونيز، خلال صيف 2020، إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2025، ليشارك معه في 84 مباراة أحرز خلالها 74 هدفا وصنع 16 هدفا.

وعلى المستوى الدولي بدأ نونيز مسيرته مع منتخب الأوروغواي عام 2019، ومنذ ذلك الحين شارك في 11 مباراة سجل خلالها هدفين.ِ

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